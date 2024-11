Nach dem Weihnachtsmarkt auf die Après-Ski-Party: Warum in Zwickau der „Wilde Hirsch“ trotz Gerichtsurteils öffnet

Nach einem Gerichtsurteil sieht es schlecht aus für die beliebte Party-Location am Kornmarkt. Jetzt lädt Wirtin Anja Escher während der Weihnachtsmarkt-Saison wieder zum Feiern ein. Zum letzten Mal?

Lebenslust, wilde Sausen und pure Freude: Mit diesen Schlagworten kündigt die Veranstaltungs-Location „Zum wilden Hirsch“ in Zwickau auf Instagram an, ab 28. November in die Party-Saison zu starten. Dabei zeigte sich „Hirsch“-Betreiberin Anja Escher vor einigen Wochen schockiert und erschüttert. Denn im „Hirsch“ könnten nach einem...