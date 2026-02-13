Nach der Sanierung des Zwickauer Schocken-Kaufhauses: So haben sich die neuen Mieter eingelebt

Im ehemaligen Kaufhaus ist der Alltag eingezogen. Büromieter freuen sich über den Ausblick, Hotel und Einkaufsmarkt sind zufrieden, und ein Farbkonzept soll her. Es gibt aber noch ein paar Schönheitsfehler.

Die Umzugswagen, die um den Jahreswechsel das Bild rund um das ehemalige Schocken-Kaufhaus in der Zwickauer Innenstadt geprägt haben, sind verschwunden. In der Haupt- und Marienstraße kehrt der Alltag ein. Alle Mieter, die im sanierten Kaufhaus Schocken unterschrieben haben, sind inzwischen eingezogen. Zuletzt packte das Geschäft Kunstgewerbe...