MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Nach der Sprengung des Geldautomaten in Zwickau-Planitz: Am einst einsturzgefährdeten Gebäude kehrt wieder Normalität ein

Nadine Schneider öffnet die Tür zum Hörgeräteservice. Das Gebäude wurde saniert.
Nadine Schneider öffnet die Tür zum Hörgeräteservice. Das Gebäude wurde saniert. Bild: Ralph Köhler
Nadine Schneider öffnet die Tür zum Hörgeräteservice. Das Gebäude wurde saniert.
Nadine Schneider öffnet die Tür zum Hörgeräteservice. Das Gebäude wurde saniert. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Nach der Sprengung des Geldautomaten in Zwickau-Planitz: Am einst einsturzgefährdeten Gebäude kehrt wieder Normalität ein
Von Frank Dörfelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach der Explosion in Zwickau sind die Sanierungsarbeiten am Bankgebäude fast abgeschlossen. Zwei mutmaßliche Täter warten jetzt auf ihren Prozess.

Es kommt selten vor, dass Geldautomatensprenger so schnell gefasst und vor Gericht gestellt werden. Zwei der drei Männer, die am 2. August 2025 den Automaten der Volksbank Zwickau in Planitz sprengten und das Haus schwer beschädigten, warten auf ihren Prozess. Die Staatsanwaltschaft Bamberg hat die Ermittlungen abgeschlossen und Anklage beim...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10.10.2025
4 min.
Gesprengter Geldautomat in Zwickau-Planitz: Ermittler waren der niederländischen Bande quer durch die Republik gefolgt
Am 2. August war die Polizei nach der Sprengung eines Geldautomaten in Planitz im Großeinsatz.
Nach der Explosion der Volksbank-Filiale in Zwickau nahm die Polizei sofort zwei Männer fest. Jetzt wurde bekannt: Die Beamten haben die Tatverdächtigen seit dem Grenzübertritt nicht aus den Augen gelassen.
Frank Dörfelt
28.01.2026
8 min.
Sieben Jahre Garantie und trotzdem nur Werkstatt-Ärger: Was ein Vogtländer mit seinem Kia durchhat
Torsten Götze aus Adorf im Vogtland fährt einen Kia Sorento. Momentan steht sein Dienstwagen aber allzu oft in der Werkstatt.
Ärger mit dem Auto hat jeder mal. Was Torsten Götze aus dem Vogtland erlebt hat, ist eine andere Nummer: Seit Herbst 2024 blieb er mit seinem Dienstwagen immer wieder liegen – und wartete monatelang auf Reparaturen. Chronologie einer Werkstatt-Odyssee.
Andreas Rentsch
19:33 Uhr
6 min.
Bald wieder Shutdown in den USA? Darum geht es
Kommt es erneut zu einem Shutdown? Das entscheidet sich bald im US-Kongress. (Archivbild)
Der aktuelle Übergangshaushalt der USA läuft an diesem Freitag aus. Droht nun erneut ein Teilstillstand der Regierungsgeschäfte? Die tödlichen Schüsse in Minneapolis spielen dabei eine Rolle.
Franziska Spiecker und Anna Ringle, dpa
28.01.2026
4 min.
Mit 57 in Altersteilzeit: Wie VW Sachsen den vorzeitigen Ruhestand abpuffert und weshalb das dem Betriebsrat wichtig ist
Mitarbeiter von Volkswagen Sachsen bei einer Betriebsversammlung im Werk Zwickau.
Die Altersteilzeit ist der wichtigste Hebel für VW, um Stellen abzubauen. Nun darf der Jahrgang 1969 die Verträge unterschreiben. Das Modell ist attraktiv, es gibt aber eine wichtige Regel.
Jan-Dirk Franke
19:30 Uhr
4 min.
Bluesrock, Fantasy-Oper und ein Klassiker mit Clowns: Wochenend-Tipps für Zwickau
Freitag feiert „Kohlhaas“ im Zwickauer Gewandhaus Premiere. Erzählt wird Kleists Novelle, inszniert als Maskenspiel, von drei Clowns.
Von Party am Borberg bis Konzert im Schumannhaus Zwickau reicht das Freizeitangebot fürs Wochenende. Manche Veranstaltungen kann man sogar kostenlos besuchen.
Holger Weiß
27.12.2025
2 min.
Polizeidirektion Zwickau meldete verstärkt Explosionen an Zigaretten-, Geld- und Fahrkartenautomaten
In Hohenstein-Ernstthal wurde im Dezember 2024 am Bahnhof ein Fahrkartenautomat gesprengt.
Fahrscheinautomaten in Zwickau bleiben ab Montag für fünf Tage zum Schutz vor Vandalismus geschlossen. In der Region meldete die Polizei in diesem Jahr 56 Explosionen unter anderem an Automaten.
Frank Dörfelt
Mehr Artikel