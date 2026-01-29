Nach der Sprengung des Geldautomaten in Zwickau-Planitz: Am einst einsturzgefährdeten Gebäude kehrt wieder Normalität ein

Nach der Explosion in Zwickau sind die Sanierungsarbeiten am Bankgebäude fast abgeschlossen. Zwei mutmaßliche Täter warten jetzt auf ihren Prozess.

Es kommt selten vor, dass Geldautomatensprenger so schnell gefasst und vor Gericht gestellt werden. Zwei der drei Männer, die am 2. August 2025 den Automaten der Volksbank Zwickau in Planitz sprengten und das Haus schwer beschädigten, warten auf ihren Prozess. Die Staatsanwaltschaft Bamberg hat die Ermittlungen abgeschlossen und Anklage beim...