Nach Feuerwehrfest in Kirchberg: Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Nach Auseinandersetzung zwischen zwei Männern sucht die Polizei weitere Zeugen. Was bisher bekannt ist.

Bei einer Auseinandersetzung am Rande des Feuerwehrfestes in Kirchberg am vergangenen Samstag ist ein Mann zusammengeschlagen und leicht verletzt worden. Wie die Polizei erst am Donnerstag meldete, musste der 37-Jährige in ein Krankenhaus gebracht werden. Laut Zeugen waren gegen 18 Uhr zwei Männer auf dem Gehweg an der Lengenfelder Straße,...