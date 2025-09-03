Nach fünf Jahren wieder Flugplatzfest in Zwickau: „Noch eins organisiere ich nicht“

Zwickau
2021 fand das Flugplatzfest zum letzten Mal statt. Wegen Ärger um nicht zahlende Gäste wollte Flugplatz-Chef Joachim Lenk keines mehr auf die Beine stellen. Nun macht er’s doch noch mal. Der Grund ist ein 100. Geburtstag.
Wenn Joachim Lenk (70) vom Knatsch erzählt, den es ums letzte Flugplatzfest in Zwickau gegeben hat, wird seine Stimme auch fünf Jahre später noch lauter. „Dass Menschen so dreist sein können“, sagt der Chef des Zwickauer Flugplatzes. 2021 hätten sich etwa 3000 Menschen die extra organisierte Flugshow von außerhalb des Festgeländes...
