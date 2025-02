Nach Fußball-Derby FSV Zwickau gegen Chemnitzer FC: Polizei meldet zerstörte Sanitäranlagen im Gäste-Fanblock

Die Polizei war am Sonntag mit 252 Beamten im Einsatz. Sie mussten rund um die Partie insgesamt sechs Strafanzeigen aufnehmen. Wegen welcher Delikte?

Eine Spur der Verwüstung haben Fußball-Fans des Chemnitzer FC in den Sanitäranlagen in der GGZ-Arena in Zwickau hinterlassen. Nach dem Derby zwischen dem FSV Zwickau und dem Chemnitzer FC, die sich 2:2-Unentschieden trennten, meldet die Polizei massive Sachbeschädigungen. Betroffen sind die Sanitäranlagen im Bereich des Gäste-Fanblocks....