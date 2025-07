Nach Fußball-Partie zwischen Zwickau und Leipzig: FSV-Fans randalieren im Bus und beleidigen Fahrer

Die Polizei zieht eine Bilanz nach dem ersten Regionalliga-Spiel der neuen Saison in der GGZ-Arena. 427 Beamte waren im Einsatz. Und auch nach dem Spiel gefordert. Was ist passiert?

Mit einem großen Aufgebot hat die Polizei zum Saisonstart in der Fußball-Regionalliga die Partie zwischen dem FSV Zwickau und Lok Leipzig abgesichert. Das Spiel endete mit einem 1:1-Unentschieden. 7513 Zuschauer waren am Samstag in der GGZ-Arena. Im und rund um das Stadion kamen 427 Polizeibeamte zum Einsatz.