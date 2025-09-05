Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Nach Geldautomatensprengung in Zwickau: Wiederaufbau des Gebäudes beginnt

Nadine Schneider (links) und Doreen Minnerop bieten ihre Leistung in einem Bürocontainer an. Ihr Geschäft war bei der Sprengung des Geldautomaten zerstört worden.
Nadine Schneider (links) und Doreen Minnerop bieten ihre Leistung in einem Bürocontainer an. Ihr Geschäft war bei der Sprengung des Geldautomaten zerstört worden. Bild: Ralf Wendland
Von Frank Dörfelt
Die Sanierung des stark beschädigten Hauses wird Monate dauern. Eine Hörgeräteakustikerin hat bereits provisorisch in einem Bürocontainer wieder geöffnet. Was wird aus der Volksbank-Filiale?

Das Gebäude, das durch die Sprengung eines Geldautomaten in der Planitzer Filiale der Volksbank Zwickau schwer beschädigt wurde, muss nicht abgerissen werden. Diese gute Nachricht hat Vorstandschef Tassilo Rödel verkündet. Doch es gibt auch eine weniger erfreuliche: Bis dort wieder ein Geldautomat für Ein- und Auszahlungen steht, werden noch...
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
07.08.2025
4 min.
Geldautomat in Zwickau gesprengt: Unternehmerinnen kämpfen um wirtschaftliche Existenz
Doreen Minnerop und Nadine Schneider vor ihrem geschlossenen Geschäft. Es wurde zwei Wochen nach der Eröffnung durch die Sprengung eines Geldautomaten verwüstet.
Die Explosion verwüstete nicht nur die Volksbank-Filiale in Oberplanitz sondern auch das Geschäft von Doreen Minnerop und Nadine Schneider. Sie hatten es erst zwei Wochen zuvor eröffnet.
Frank Dörfelt
06.09.2025
3 min.
Stadtfest Penig: Die Bilder vom Samstag und Freitag
 13 Bilder
Mittendrin beim Stadtfest Penig auch als Moderator: Bürgermeister André Wolf.
In Penig hat am Freitagabend das Stadtfest begonnen. Am Samstag ging es heiter weiter. Stargast am Abend ist Anna-Carina Woitschack.
Falk Bernhardt
10:06 Uhr
2 min.
Berichte: Japans Regierungschef zu Rücktritt bereit
Die Koalition von Japans Regierungschef Ishiba hat in beiden Parlamentskammern keine Mehrheit mehr. (Archivbild)
Japans Regierungspartei LDP verlor im Juli die Mehrheit im Parlament. Nun gibt es Rufe nach einer Neuwahl des Parteivorsitzes. Partei- und Regierungschef Ishiba sieht sich laut Medien unter Zugzwang.
02.08.2025
2 min.
Nach Sprengung eines Geldautomaten in Zwickau: Haftbefehl für zwei der Täter erlassen
Ein Geldautomat wurde am frühen Morgen in Planitz gesprengt.
Drei Täter sprengten am frühen Samstagmorgen einen Geldautomaten der Volksbank in Zwickau-Planitz. Geld konnten sie keines erbeuten. Zwei Männer sitzen jetzt in Untersuchungshaft.
Frank Dörfelt
10:24 Uhr
2 min.
Aus Psychiatrie in Bayern geflohener Amokläufer gefasst
Der 34-Jährige war nach einem genehmigten Ausgang nicht mehr zurückgekehrt. (Symbolbild)
Er bekam Ausgang und tauchte dann ab. Nun ist die Flucht des Amokläufers von Ansbach aus der Psychiatrie beendet. Die Polizei nahm den 34-Jährigen fest.
Mehr Artikel