Nach Geldautomatensprengung in Zwickau: Wiederaufbau des Gebäudes beginnt

Die Sanierung des stark beschädigten Hauses wird Monate dauern. Eine Hörgeräteakustikerin hat bereits provisorisch in einem Bürocontainer wieder geöffnet. Was wird aus der Volksbank-Filiale?

Das Gebäude, das durch die Sprengung eines Geldautomaten in der Planitzer Filiale der Volksbank Zwickau schwer beschädigt wurde, muss nicht abgerissen werden. Diese gute Nachricht hat Vorstandschef Tassilo Rödel verkündet. Doch es gibt auch eine weniger erfreuliche: Bis dort wieder ein Geldautomat für Ein- und Auszahlungen steht, werden noch...