Das Fitnessstudio „Clever Fit“ in Zwickau bleibt geöffnet.
Das Fitnessstudio „Clever Fit“ in Zwickau bleibt geöffnet.
Zwickau
Nach Gerüchten um Schließung: Clever Fit bleibt in Zwickau
Redakteur
Von Sabrina Seifert
Zunächst war unklar, wie es mit dem Fitnessstudio „Clever Fit“ in Zwickau weitergeht. Eine Schließung steht jedoch nicht im Raum.

Nach Gerüchten über eine mögliche Schließung steht nun fest, wie es mit „Clever Fit“ in Zwickau weitergeht: Das Fitnessstudio bleibt. Der „Freien Presse“ liegt eine E-Mail vom 14. Oktober vor, in der sich die Geschäftsführung an die Mitglieder wendet. Demnach übernimmt zum 1. November ein neuer Betreiber das Zwickauer Studio. „Wir...
