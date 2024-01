Nach jahrzehntelanger Verschmutzung: Es gibt wieder Karpfen in der Zwickauer Mulde

Die Wasserqualität der Zwickauer Mulde erholt sich langsam wieder. Damit kehren auch Fischarten zurück. Selbst Karpfen schwimmen im Fluss – aber für den Silvesterkarpfen sieht es trotzdem schlecht aus.

Karsten Breitner hatte in der vergangenen Woche kein Glück beim Angeln. Obwohl er zweimal seine Angel an der Zwickauer Mulde ausgeworfen hatte, war der Fang eher bescheiden. „Ich habe nur eine Barbe gefangen“, sagt er enttäuscht. „Vielleicht lag es am Wetter.“ Im Sommer steige die Fangausbeute deutlich an. Breitner weiß, dass die Mulde...