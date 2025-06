Nach Kutschen-Unfall mit elf Verletzten bei Zwickau: Polizei ermittelt gegen Traktor-Fahrer

Tragisches Ende einer Kutschenausfahrt: In Vielau bei Zwickau kam es am Samstagnachmittag zu einem schweren Unfall mit einem Kremserwagen.

Ein schwerer Kutschenunfall hat sich am Samstagnachmittag in Vielau ereignet. Dabei wurden elf Menschen verletzt. Zunächst hieß es, dass neun davon schwer verletzt worden seien, so der Rettungszweckverband Südwestsachsen. Am späten Abend korrigierte die Polizei Zwickau die Anzahl der Schwerverletzten auf fünf.