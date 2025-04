Nach Limo-Stand-Aktion: Zwickauer Familie sammelt Spenden für Sternenkind-Eltern

Der Limo-Verkauf der kleinen Julia für einen Puppenwagen hatte die Herzen der Zwickauer erobert. Nun wiederholte die Familie die Aktion unter neuem Namen für einen besonderen Zweck. Denn sie haben selbst ein Sternenkind.

Julias und Charlottes Schwester ist nie zur Welt gekommen. Sie starb noch vor ihrer Geburt. Für ihre Eltern, Lea und Justin Dietrich, ist sie dennoch immer bei ihnen. „Der Name, den wir unserem Sternenkind gegeben haben, ist Luana“, sagt Lea Dietrich (24). Deshalb heißt der Stand, an dem sie und ihr Mann Justin Dietrich (27) am Sonntag beim...