MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Imbiss-Lokal Biryani Ecke in der Zwickauer Innenstadt ist zu verkaufen.
Das Imbiss-Lokal Biryani Ecke in der Zwickauer Innenstadt ist zu verkaufen. Bild: Ralph Köhler
Das Imbiss-Lokal Biryani Ecke in der Zwickauer Innenstadt ist zu verkaufen.
Das Imbiss-Lokal Biryani Ecke in der Zwickauer Innenstadt ist zu verkaufen. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Nach nicht mal einem Jahr: Aus für Zwickauer Imbiss Biryani Ecke
Redakteur
Von Elsa Middeke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit Juni waren in der früheren Filiale der Glückauf-Fleischerei in der Zwickauer Innenstadt exotische Speisen angeboten worden. Nun steht der Imbiss zum Verkauf.

Sieben Monate nach Eröffnung des Imbiss-Lokals Biryani Ecke ist die Gaststätte geschlossen worden. Ein Schild an der Tür der Räume an der Äußeren Plauenschen Straße in Zwickaus Innenstadt weist darauf hin, dass der Imbiss zum Verkauf steht. Das Aus hat einen ganz bestimmten Grund, wie auf Nachfrage von „Freie Presse“ zu erfahren war.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:39 Uhr
2 min.
Liveticker zu Wintersturm „Elli“ in Sachsen: Einschränkungen auf der A 4, Zugverkehr im Norden soll ab Samstagmorgen starten
Nachdem mehrere LKW am Brabschützer Berg auf der A 4 hängengeblieben waren, musste die Polizei am Vormittag den Bereich zwischen der Abfahrt Dresden-Neustadt und dem Autobahn-Dreieck Dresden-West zwischenzeitlich sperren. Am Mittag konnte die Autobahn in Richtung Chemnitz wieder freigegeben werden.
Das Sturmtief „Elli“ bringt auch Sachsen eine turbulente Wetterlage. Fahrgäste müssen sich im Nahverkehr auf Einschränkungen einstellen und wegen querstehender Lkw kam es zu Staus und Sperrungen.
unseren Redakteurinnen und Redakteuren
20:09 Uhr
2 min.
Weitere Proteste in iranischen Millionenmetropolen
Bereits am Donnerstag war es in der Hauptstadt des Irans zu massiven Protesten gegen die Staatsführung gekommen.
Den zweiten Tag in Folge gehen in den beiden größten Städten Irans Menschen auf die Straßen. Wegen der landesweiten Internetsperre ist vieles unklar.
17.12.2025
4 min.
Wie sich die Restaurantszene in der Region Zwickau 2025 verändert hat
Cin Cin! Kurz nach der Eröffnung der Vinothek „Calice“ in Zwickau stießen dort Sylvio Fickel und Ute Görg an.
Während in manchen Lokalen der Herd künftig kalt bleibt, haben andere Wirte mit der Eröffnung eines eigenen Gasthauses den Neustart gewagt. Furore machte in Zwickau ein Restaurant, in dem nie etwas gekocht worden war.
Elsa Middeke
08.01.2026
3 min.
Neues indisches Restaurant Dal Rotti in Zwickau: „Ich schwanke zwischen Angst und Aufregung“
Mit „Namaste Zwickau“ begrüßt Geschäftsführer Darshan Kakadiya im Lokal Dal Rotti künftig die Gäste.
Nach Rätseln um den angekündigten, aber nicht erfolgten Start des Lokals Dal Rotti am Zwickauer Hauptmarkt gibt es nun einen neuen Termin. Das Konzept soll den Erfolg eines Frankfurter Restaurants fortsetzen. Und nicht die letzte Filiale sein.
Elsa Middeke
20:05 Uhr
9 min.
Pisten-Check im Erzgebirge: Alle Skilifte in der Übersicht – mit Preisen, Öffnungszeiten, Einkehr-Tipps
Wintersportler fahren bei laufenden Schneekanonen in der Skiarena Eibenstock. Derzeit herrschen laut Betreiber beste Bedingungen.
Abseits des Fichtelbergs gibt es im Erzgebirge zahlreiche Skigebiete. Dank der jüngsten Schneefälle läuft in vielen von ihnen mittlerweile der Betrieb. Doch wo genau gibt es überall Lifte? „Freie Presse“ gibt einen Überblick – mit Öffnungszeiten, Pistenlänge, Preisen.
unseren Redakteuren
08.01.2026
22 min.
„Stranger Things“-Star Tom Wlaschiha: „Westdeutschland habe ich übersprungen“
„Ich kann den Osten nicht erklären. Ich kann maximal erklären, wie ich die Dinge sehe“: Tom Wlaschiha im Interview mit der „Freien Presse“.
Tom Wlaschiha war 16, als die Mauer fiel, dann verließ er die sächsische Heimat und ging in die USA. Heute ist er einer der wenigen deutschen Schauspieler, die international Erfolg haben. Wie hat ihn seine Herkunft geprägt?
Anne Lena Mösken
Mehr Artikel