Nach nicht mal einem Jahr: Aus für Zwickauer Imbiss Biryani Ecke

Seit Juni waren in der früheren Filiale der Glückauf-Fleischerei in der Zwickauer Innenstadt exotische Speisen angeboten worden. Nun steht der Imbiss zum Verkauf.

Sieben Monate nach Eröffnung des Imbiss-Lokals Biryani Ecke ist die Gaststätte geschlossen worden. Ein Schild an der Tür der Räume an der Äußeren Plauenschen Straße in Zwickaus Innenstadt weist darauf hin, dass der Imbiss zum Verkauf steht. Das Aus hat einen ganz bestimmten Grund, wie auf Nachfrage von „Freie Presse“ zu erfahren war.