Zwickau 03.07.2025

Nach öffentlicher Kritik: Telekom will jetzt doch Glasfaserkabel in der Ziegelstraße in Wilkau-Haßlau verlegen

Von Frank Dörfelt 0:00 Anhören

Am 16. Juli beginnt der Ausbau der Ziegelstraße. Dabei sollen alle unterirdischen Leitungen erneuert werden. Jetzt will nach anfänglichem Zögern auch die Telekom mitmachen. Die Telekom wird sich nun doch am Ausbau der Ziegelstraße in Wilkau-Haßlau beteiligen und Glasfaserkabel verlegen. Damit reagiert das Unternehmen auf Kritik aus dem Wilkau-Haßlauer Stadtrat. Zuvor hatte die Telekom keine der Anfragen aus dem Rathaus beantwortet. Einen Tag nach der öffentlichen Rüge nahm sie nach eigenen Angaben an einer...