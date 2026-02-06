MENÜ
  • Nach ÖPNV-Streik in Zwickau: Warum der Förderverein einer Zwickauer Kita einen Brief an das Theater schreibt

Thomas Förster vom Förderverein Kita Sachsenring hat einen Brief an das Zwickauer Theater geschrieben.
Thomas Förster vom Förderverein Kita Sachsenring hat einen Brief an das Zwickauer Theater geschrieben.
Thomas Förster vom Förderverein Kita Sachsenring hat einen Brief an das Zwickauer Theater geschrieben.
Thomas Förster vom Förderverein Kita Sachsenring hat einen Brief an das Zwickauer Theater geschrieben. Bild: Jim Kerzig
Zwickau
Nach ÖPNV-Streik in Zwickau: Warum der Förderverein einer Zwickauer Kita einen Brief an das Theater schreibt
Von Jim Kerzig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zahlreiche Kinder haben am Montag eine Aufführung im Gewandhaus verpasst. Der Förderverein der betroffenen Kita fühlt sich vom Theater im Stich gelassen. Dort ist man irritiert.

Der ÖPNV-Streik in Zwickau am vergangenen Montag hat ein Nachspiel: Weil Busse und Bahnen stillstanden, verpassten mehrere Gruppen der Kindertagesstätte Sachsenring eine Aufführung des Stücks „Der Mistkäfer“ im Zwickauer Gewandhaus. Thomas Förster, der Vorsitzende des Fördervereins der Kita, hat nun einen offenen Brief an das Theater...
