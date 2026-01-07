Nach Prügelei unter Hooligans in Zwickau: Staatsanwaltschaft ermittelt noch immer

Auch knapp zwei Jahre nach der Massenschlägerei im März 2024 sind die Akten noch nicht geschlossen. Wie viele Personen müssen Konsequenzen fürchten?

Selten ziehen sich Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Zwickau so lange hin: Knapp zwei Jahre nach einer Massenschlägerei unter Hooligans in Zwickau im März 2024 steht noch immer nicht fest, ob es zu Strafbefehlen oder Anklagen kommt – oder ob das Verfahren wegen Landfriedensbruchs ohne konkretes Ergebnis beendet wird. „Die Ermittlungen sind...