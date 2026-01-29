Nach Randale in Zwickauer GGZ-Arena: Härtere Strafe für Lok-Leipzig-Fan

Das Landgericht hat einen 43-jährigen wegen Drohgebärden gegen Polizisten verurteilt. In erster Instanz hatte der Angeklagte noch eine Geldstrafe erhalten – jetzt nicht mehr.

Am Landgericht Zwickau gibt sich der Angeklagte am Donnerstag von seiner besten Seite und lächelt freundlich. Doch den Vorsitzenden Richter Rupert Geußer lässt das kalt. „Sie haben offenbar zwei Gesichter“, sagt er. Im Fußballstadion tritt der 43-jährige Leipziger anders auf: Dort lässt er manchmal offenbar seiner Aggressivität freien... Am Landgericht Zwickau gibt sich der Angeklagte am Donnerstag von seiner besten Seite und lächelt freundlich. Doch den Vorsitzenden Richter Rupert Geußer lässt das kalt. „Sie haben offenbar zwei Gesichter“, sagt er. Im Fußballstadion tritt der 43-jährige Leipziger anders auf: Dort lässt er manchmal offenbar seiner Aggressivität freien...