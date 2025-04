Nach Rauswurf bei Besuch des Verfassungsschutzpräsidenten in Meerane: Wer steckt hinter „Weichreite TV“?

Weil der umstrittene Streamer eine Veranstaltung in Meerane verlassen muss, fordert die AfD eine Erklärung des Bürgermeisters. Wer ist der Mann, der offenbar gerne Eklats provoziert?

Sebastian Weber hat in der ersten Reihe Platz genommen an diesem Abend Ende Februar, an dem der Präsident des Sächsischen Verfassungsschutz Dirk-Martin Christian in Meerane zum Gesprächsabend geladen hat. Weber freut sich, dass er ohne Probleme Zugang zum Veranstaltungsort bekommen hat, um Videos für seinen YouTube-Kanal „Weichreite TV“ zu...