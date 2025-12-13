MENÜ
  • Zwickau
  • Zwickau
  • Nach Schlägerei: 26-Jähriger würgt Polizisten am Zwickauer Kornmarkt

Zwickau
Nach Schlägerei: 26-Jähriger würgt Polizisten am Zwickauer Kornmarkt
Von Jan-Dirk Franke
Mann provoziert erst Gäste in Eventlokal und geht dann vor der Tür einen Beamten an. Seine Begleiterin wird ebenfalls handgreiflich.

Eine Auseinandersetzung im Eventlokal „Wilder Hirsch“ am Zwickauer Kornmarkt hat in der Nacht zu Samstag einen Polizeieinsatz nach sich gezogen. Laut Polizei hat ein 26-jähriger Mann gegen 1.30 Uhr Gäste provoziert und körperlich angegriffen. Er sei daraufhin von Sicherheitskräften des Lokals vor die Tür gesetzt worden. Dort versuchte er,...
