Nach Schlägerei in Zwickauer Disko: Rechtsextreme mobilisieren trotz Internet-Kampagne nicht einmal 200 Teilnehmer

Die „Freien Sachsen“ stilisieren die Schlägerei im Zwickauer „Nachtwerk“ vor einer Woche zur „Hetzjagd auf Deutsche“ und wollten mit einer Großkundgebung ihrer Abschiebe-Kampagne neuen Schwung geben. Es sah am Montag nicht danach aus.

Den Einpeitscher gibt ein in Chemnitz wohnender Neonazi aus Nordrhein-Westfalen, dann spricht ein Querdenker aus Dresden, anschließend ein nach Zwickau zugewanderter Hesse, bevor die Redebeiträge auf der Kundgebung von einem Zwönitzer und einer Lößnitzerin beendet werden. Viel Zwickau findet an diesem Montag nicht statt am Rednerpult auf dem...