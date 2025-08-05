Nach Schlägerei in Zwickauer Diskothek „Nachtwerk“: Ein Video sorgt für Zündstoff

Zwickau
In der Nacht zu Sonntag ist in der Zwickauer Diskothek „Nachtwerk“ eine Auseinandersetzung eskaliert. Rechtsextreme versuchen nun, die Tat zu instrumentalisieren.
Auch wenn die Hintergründe und Abläufe der Schlägereien in der Zwickauer Diskothek „Nachtwerk“ vom Wochenende weiterhin unklar sind, kursieren inzwischen in den sozialen Netzwerken Videos, die Szenen von den gewaltsamen Auseinandersetzungen zeigen sollen. Die Polizei prüft derzeit diese Videosequenzen auf ihre Echtheit. Neue Erkenntnisse...
