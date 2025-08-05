Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Nach Schlägerei in Zwickauer Diskothek „Nachtwerk“: Ein Video sorgt für Zündstoff

Nach einer Schlägerei in der Zwickauer Diskothek „Nachtwerk“ ermittelt die Polizei.
Nach einer Schlägerei in der Zwickauer Diskothek „Nachtwerk“ ermittelt die Polizei. Bild: Ralf Wendland
Nach einer Schlägerei in der Zwickauer Diskothek „Nachtwerk“ ermittelt die Polizei.
Nach einer Schlägerei in der Zwickauer Diskothek „Nachtwerk“ ermittelt die Polizei. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Nach Schlägerei in Zwickauer Diskothek „Nachtwerk“: Ein Video sorgt für Zündstoff
Redakteur
Von Holger Weiß
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Nacht zu Sonntag ist in der Zwickauer Diskothek „Nachtwerk“ eine Auseinandersetzung eskaliert. Rechtsextreme versuchen nun, die Tat zu instrumentalisieren.

Auch wenn die Hintergründe und Abläufe der Schlägereien in der Zwickauer Diskothek „Nachtwerk“ vom Wochenende weiterhin unklar sind, kursieren inzwischen in den sozialen Netzwerken Videos, die Szenen von den gewaltsamen Auseinandersetzungen zeigen sollen. Die Polizei prüft derzeit diese Videosequenzen auf ihre Echtheit. Neue Erkenntnisse...
