Nach Sprengung eines Geldautomaten in Zwickau: Haftbefehl für zwei der Täter erlassen

Drei Täter sprengten am frühen Samstagmorgen einen Geldautomaten der Volksbank in Zwickau-Planitz. Geld konnten sie keines erbeuten. Zwei Männer sitzen jetzt in Untersuchungshaft.

Die beiden Niederländer, die am frühen Samstagmorgen einen Geldautomaten der Volksbank in der Jacob-Leupold-Straße im Zwickauer Stadtteil Oberplanitz gesprengt haben, sitzen in Untersuchungshaft. Der Haftrichter erließ am Samstagabend Haftbefehl. Die 25- und 27-Jährigen wurden einzeln vorgeführt und anschließend in verschiedene...