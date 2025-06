Nach Sting-Konzert in Zwickau: Platz der Völkerfreundschaft für Kultour Z. die erste Wahl

11.300 – so lautet die offizielle Zuschauerzahl fürs Sting-Konzert in Zwickau vorige Woche. Der Veranstalter will dem Platz treu bleiben, kündigt für künftige Konzerte aber ein paar Änderungen an.

Auf dem Platz der Völkerfreundschaft stehen wieder parkende Autos, anstatt Fans dichtgedrängt vor der Bühne, um Sting live zu erleben. 11.300 Zuschauer haben dem britischen Popstar in Zwickau zugejubelt, Hunderte den Auftritt des 73-jährigen Ex-Police-Frontmanns als Zaungäste verfolgt. „Der Konzertabend verlief in jeder Hinsicht... Auf dem Platz der Völkerfreundschaft stehen wieder parkende Autos, anstatt Fans dichtgedrängt vor der Bühne, um Sting live zu erleben. 11.300 Zuschauer haben dem britischen Popstar in Zwickau zugejubelt, Hunderte den Auftritt des 73-jährigen Ex-Police-Frontmanns als Zaungäste verfolgt. „Der Konzertabend verlief in jeder Hinsicht...