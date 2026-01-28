Nach Störung bei der Zwickauer Straßenbahn: Darum gab es für Fahrgäste an den Haltestellen keine Infos

Zwickau
Nach der Entgleisung einer Straßenbahn im Zwickauer Stadtzentrum haben die Städtischen Verkehrsbetriebe Busse als Ersatzverkehr fahren lassen. Warum damit kein 10-Minuten-Takt möglich war.
Der Schaden für die Städtischen Verkehrsbetriebe Zwickau (SVZ) ist überschaubar: „Kein Personenschaden und nur geringer Sachschaden unter 1000 Euro. Das Fahrzeug ist bereits wieder einsatzbereit“, zieht SVZ-Sprecherin Janine Kunick Bilanz nach der Havarie am Dienstag auf Linie 3. Gegen 13.30 Uhr war im Zentrum eine Straßenbahn im Bereich...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.