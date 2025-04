Nach Teileinsturz: Alte Pantoffelfabrik in Wilkau-Haßlau abgerissen

Die Vollsperrung der Kirchberger Straße in Wilkau-Haßlau könnte Ende der Woche aufgehoben werden. Das Landratsamt hat den Abriss des einsturzgefährdeten Hauses veranlasst.

Die 138-jährige Geschichte der Pantoffelfabrik an der Kirchberger Straße in Wilkau-Haßlau endet jetzt endgültig. Nachdem Teile der Immobilie in den letzten Jahren eingestürzt waren, zuletzt Ende Februar, reißt seit Montag ein Abrissbagger das mehrgeschossige Haus nieder. Den Behörden ist die Gefahr zu groß, dass weitere Teile des Daches...