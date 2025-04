Nach tödlichem Crash bei Zwickau: Unfallfahrer bricht vor Gericht immer wieder in Tränen aus

Mit Tempo 140 und viel Alkohol im Blut ist ein 36-Jähriger im November 2024 auf der B 173 in Lichtentanne in den Gegenverkehr gefahren, eine Frau kam ums Leben. In Zwickau hat nun der Prozess begonnen.

Ein Dutzend zerknüllte Papiertaschentücher liegen vor dem 36-Jährigen auf der Anklagebank. Immer wieder bricht der Slowake in Tränen aus. Es geht um den Nachmittag des 11. November 2024, an dem seine Alkoholfahrt das Leben einer Neumarker Familie für immer verändert hat. Mit Tempo 140 geriet er damals in den Gegenverkehr. Bei dem Horrorcrash... Ein Dutzend zerknüllte Papiertaschentücher liegen vor dem 36-Jährigen auf der Anklagebank. Immer wieder bricht der Slowake in Tränen aus. Es geht um den Nachmittag des 11. November 2024, an dem seine Alkoholfahrt das Leben einer Neumarker Familie für immer verändert hat. Mit Tempo 140 geriet er damals in den Gegenverkehr. Bei dem Horrorcrash...