Nach tödlichem Unfall: Anwohner der Reichenbacher Straße in Zwickau fordern Verkehrsberuhigung

Seit Jahren kämpft Eva Burmeister für Tempo 30 und Reduzierung auf zwei Fahrspuren. Jetzt hat sie sich erneut an das Zwickauer Rathaus gewandt und ihre Forderungen bekräftigt.

Anwohner der Reichenbacher Straße in Zwickau erhöhen den Druck auf die Stadtverwaltung. Nach einem schweren Verkehrsunfall vom 6. Dezember fordern sie eine Verbesserung der Straßenverhältnisse. An diesem Tag wurde eine 68-jährige Fußgängerin beim Überqueren der Straße in der Nähe der Emilientraße von einem Auto erfasst und schwer...