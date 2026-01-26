Nach Unfall an Zwickauer Bahnübergang: Warum dauert die Reparatur der Schranke so lange?

Anwohner, Autofahrer und Triebfahrzeugführer können bald aufatmen: Bis wann die Gefahrenstelle auf der Planitzer Straße beseitigt wird.

Über einen Monat, nachdem die Schrankenanlage am Bahnübergang Planitzer Straße (Nähe Globus) bei einem Verkehrsunfall zerstört wurde, ist die Reparatur absehbar: Ende dieser Woche, am 30. Januar, soll die Anlage wieder in Betrieb gehen und damit eine Gefahrenstelle auf der vielbefahrenen Straße in Zwickau verschwinden. Dass es bis zur...