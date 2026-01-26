MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Nach Unfall an Zwickauer Bahnübergang: Warum dauert die Reparatur der Schranke so lange?

Nur mit Halt und Hupen darf die Vogtlandbahn den Bahnübergang passieren.
Nur mit Halt und Hupen darf die Vogtlandbahn den Bahnübergang passieren. Bild: Ralph Köhler
Nur mit Halt und Hupen darf die Vogtlandbahn den Bahnübergang passieren.
Nur mit Halt und Hupen darf die Vogtlandbahn den Bahnübergang passieren. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Nach Unfall an Zwickauer Bahnübergang: Warum dauert die Reparatur der Schranke so lange?
Redakteur
Von Holger Weiß
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Anwohner, Autofahrer und Triebfahrzeugführer können bald aufatmen: Bis wann die Gefahrenstelle auf der Planitzer Straße beseitigt wird.

Über einen Monat, nachdem die Schrankenanlage am Bahnübergang Planitzer Straße (Nähe Globus) bei einem Verkehrsunfall zerstört wurde, ist die Reparatur absehbar: Ende dieser Woche, am 30. Januar, soll die Anlage wieder in Betrieb gehen und damit eine Gefahrenstelle auf der vielbefahrenen Straße in Zwickau verschwinden. Dass es bis zur...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:51 Uhr
2 min.
Frostschäden in Zwickau sorgen an stark genutzter Kreuzung bei Autofahrern für Ruckelpartie
An der Zwickauer Kreuzung Breithauptstraße/Äußere Schneeberger Straße werden Autofahrer derzeit durchgerüttelt.
An der Kreuzung Breithauptstraße/Äußere Schneeberger Straße ist das Autofahren derzeit ungemütlich. Die Minusgrade der vorigen Woche haben für spürbare Straßenschäden gesorgt. Was dagegen unternommen wird.
Elsa Middeke
27.01.2026
2 min.
Immobilienkredit in Gefahr: Wann droht Zwangsversteigerung?
Stück für Stück zum Eigenheim: Mit einer Immobilienfinanzierung ist das möglich. Werden die Raten allerdings nicht wie vorgesehen gezahlt, kann es schnell ungemütlich werden.
Bei der Immobilienfinanzierung bereits eine Rate im Rückstand? Dann sollten Eigentümerinnen und Eigentümer schleunigst reagieren - andernfalls drohen ernsthafte Konsequenzen. Was jetzt hilft.
26.01.2026
4 min.
Ärger am Fichtelberg: Berliner eröffnen Parkplatz am Skihang – „Widerrechtlich“, sagt der Bürgermeister
Das Foto zeigt vorn die Eisbahn und den städtischen Parkplatz. Links daneben die Zufahrt zu der Fläche, auf der einst der „Alte Club“ stand.
Wo einst der berühmte „Alte Club“ stand, sollen künftig bis zu 100 Autos Platz finden. Die Pläne der Eigentümer stoßen allerdings in Oberwiesenthal auf Widerstand. Auch weil der Parkplatzbetrieb schon läuft.
Kjell Riedel
27.01.2026
7 min.
Wie eine Zwangsversteigerung in der Praxis abläuft
Raten nicht bedient? Wenn Eigentümer sich ihre Immobilienfinanzierung nicht mehr leisten können, kann es dazu kommen, dass die finanzierende Bank das Haus oder die Wohnung zwangsversteigern lässt.
Zwangsversteigerungen können für Interessierte eine gute Möglichkeit sein, um günstig an ein Haus zu kommen. Voraussetzung: Man kennt den genauen Ablauf und die möglichen Risiken.
Sandra Markert, dpa
26.01.2026
4 min.
„Lassen Sie uns uns neu erfinden“: Wie Kretschmer für Umbau der Landesverwaltung in Sachsen wirbt
Videobotschaft des Ministerpräsidenten an Sachsens Bedienstete.
Vor einer Woche hat Sachsens CDU/SPD-Regierung eine Reihe von Prüfaufträgen in eigener Sache beschlossen – auch zur „Abschaffung von Beauftragtenposten“. Wie viele gibt es überhaupt?
Tino Moritz
10:00 Uhr
1 min.
Transporter stößt mit Straßenbahn zusammen: Unfall in Zwickau mit 12.000 Euro Sachschaden
Bei dem Zusammenstoß an der Planitzer Straße entstand erheblicher Sachschaden.
In Zwickau-Schedewitz missachtete ein Ford-Transporter die Vorfahrt und kollidierte mit einer Straßenbahn.
Thomas Croy
Mehr Artikel