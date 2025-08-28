Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Nach Unfall auf B 173 in Zwickau: Langer Stau am Mittwochnachmittag im Berufsverkehr

Zwickau
Nach Unfall auf B 173 in Zwickau: Langer Stau am Mittwochnachmittag im Berufsverkehr
Von Holger Frenzel
An einer Kreuzung kollidierte ein Hyundai mit einem VW. Neben dem Abschleppdienst waren Berufsfeuerwehr und Ölwehr im Einsatz. Was bisher bekannt ist.

Auf 30.000 Euro wird der Sachschaden nach einem Unfall auf der B 173 in Zwickau beziffert. Am Mittwochnachmittag kollidierten ein Hyundai und ein VW. Die Unfallstelle befindet sich an der Kreuzung von Colombstraße und Äußerer Dresdner Straße.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
