Nach Unfall auf der Wildenfelser Straße in Zwickau: Warum die Polizei gegen eine 85-jährige Fußgängerin ermittelt

Zwickau
Der Sachschaden liegt bei rund 7000 Euro. Ein Skoda krachte auf einen BMW, der nur mit einer Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß mit der Rentnerin verhinderte. Die Polizei muss nun die Ursache klären.
Ein ungewöhnlicher Vorfall ereignete sich am Donnerstagvormittag auf der Wildenfelser Straße im Zwickauer Ortsteil Oberhohndorf. Eine 85 Jahre alte Frau verursachte dort einen Auffahrunfall. Zeugen hätten geschildert, wie die Seniorin auf die Fahrbahn trat und in Richtung der Autofahrer gestikulierte, teilt die Polizei mit. Die Frau zwang dabei...
