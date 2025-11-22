Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Nach Unfall in Zwickau am Freitagabend: Zwei Rentner und drei Polizisten verletzt

Zwickau
Nach Unfall in Zwickau am Freitagabend: Zwei Rentner und drei Polizisten verletzt
Von Holger Frenzel
Die Unfallstelle befindet sich auf der Lengenfelder Straße. Ein 23-Jähriger wollte sich aus dem Staub machen. Er leistete beim Polizeieinsatz erheblichen Widerstand. Was bisher bekannt ist

Ein 23-jähriger Mann hat am Freitagabend in Zwickau erst zwei Rentner bei einem Unfall und dann drei Polizeibeamte während des Einsatzes verletzt. Es besteht der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, teilte die Polizei mit.
