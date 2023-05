Nach Unfall in Zwickau-Marienthal: Behinderungen im Straßenbahnverkehr

Auf rund 11.000 Euro schätzt die Polizei den Sachschaden nach einem Unfall in Zwickau-Marienthal. Ein 81-Jähriger wollte am Dienstagvormittag mit seinem Toyota von der Luisenstraße nach rechts in die Marienthaler Straße abbiegen. Dabei übersah er eine 72-jährige Opel-Fahrerin. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Beide Insassen blieben...