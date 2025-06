Nach Unfall in Zwickau-Marienthal: Zwei Autos müssen abgeschleppt werden

An der Kreuzung von Antonstraße und Mörikestraße hat es am Dienstagabend gekracht. Sachschaden: 16.000 Euro. Was zur Ursache und Verletzten bekannt ist.

Verkehrsbehinderungen hat es am Dienstagabend nach einem Unfall in Zwickau-Marienthal gegeben. Betroffen war der Kreuzungsbereich von Antonstraße und Mörikestraße.