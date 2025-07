Der Mann war seit Donnerstagabend verschwunden. Nun ist sein Verbleib geklärt.

Toni S. ist wieder da. Der Zwickauer (41) wurde in Leipzig angetroffen. Das teilte die Polizeidirektion Zwickau am Dienstagmorgen mit. Am Freitagnachmittag hatte die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Vermissten gebeten.