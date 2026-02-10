MENÜ
  Zwickau
  Zwickau
  Nach Wasserschaden auf Schloss Wildenfels: Galerie wieder ohne Einschränkungen zugänglich

Dorothea Landrock-List im „Raum der Poesie“, Bestandteil der Sonderausstellung im Schloss.
Dorothea Landrock-List im „Raum der Poesie“, Bestandteil der Sonderausstellung im Schloss. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Nach Wasserschaden auf Schloss Wildenfels: Galerie wieder ohne Einschränkungen zugänglich
Von Holger Weiß
Noch bis Ende Februar zeigt die Schlossgalerie Wildenfels eine Sonderausstellung mit Arbeiten von Kathi Halama und Eva-Maria Richter.

Auch wenn der Wasserschaden auf Schloss Wildenfels den Festsaal betroffen hat - zur Trockenlegung auf dem Weg zur Sanierung war zeitweise der Zugang zur oberen Rotunde samt Vorraum eingeschränkt. Die Arbeiten sind abgeschlossen, Besucher gelangen wieder in den „Raum der Poesie“. Der gehört zur Schlossgalerie und wurde im Rahmen der...
