Regionale Nachrichten und News
  • Nach wilder Verfolgungsjagd am Montagabend in Zwickau: Cross-Motorrad wird beschlagnahmt

Die Polizei hat einen 21-jährigen Motorradfahrer nach einer Verfolgungsjagd in Zwickau gestoppt.
Die Polizei hat einen 21-jährigen Motorradfahrer nach einer Verfolgungsjagd in Zwickau gestoppt. Bild: Marijan Murat/dpa
Die Polizei hat einen 21-jährigen Motorradfahrer nach einer Verfolgungsjagd in Zwickau gestoppt.
Die Polizei hat einen 21-jährigen Motorradfahrer nach einer Verfolgungsjagd in Zwickau gestoppt. Bild: Marijan Murat/dpa
Zwickau
Nach wilder Verfolgungsjagd am Montagabend in Zwickau: Cross-Motorrad wird beschlagnahmt
Redakteur
Von Holger Frenzel
0:00 Anhören
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Polizeibeamter, der frei hatte, informierte Kollegen über ein Wettrennen auf der B 93. Seine Kollegen konnten einen 21-Jährigen erst im zweiten Versuch stoppen. Was zum Einsatz bisher bekannt ist.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen illegalen Kraftfahrzeugrennens und Kennzeichenmissbrauchs gegen einen 21-Jährigen eingeleitet. Der Mann war auf einem Cross-Motorrad unterwegs. Er konnte am Montagabend erst nach einer Verfolgungsjagd im Bereich des Schlobigparkes gestoppt werden. Vorerst muss er auf sein Cross-Motorrad verzichten. Die...
