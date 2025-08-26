Nach wilder Verfolgungsjagd am Montagabend in Zwickau: Cross-Motorrad wird beschlagnahmt

Ein Polizeibeamter, der frei hatte, informierte Kollegen über ein Wettrennen auf der B 93. Seine Kollegen konnten einen 21-Jährigen erst im zweiten Versuch stoppen. Was zum Einsatz bisher bekannt ist.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen illegalen Kraftfahrzeugrennens und Kennzeichenmissbrauchs gegen einen 21-Jährigen eingeleitet. Der Mann war auf einem Cross-Motorrad unterwegs. Er konnte am Montagabend erst nach einer Verfolgungsjagd im Bereich des Schlobigparkes gestoppt werden. Vorerst muss er auf sein Cross-Motorrad verzichten. Die... Die Polizei hat Ermittlungen wegen illegalen Kraftfahrzeugrennens und Kennzeichenmissbrauchs gegen einen 21-Jährigen eingeleitet. Der Mann war auf einem Cross-Motorrad unterwegs. Er konnte am Montagabend erst nach einer Verfolgungsjagd im Bereich des Schlobigparkes gestoppt werden. Vorerst muss er auf sein Cross-Motorrad verzichten. Die...