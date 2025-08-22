Nach zweieinhalb Wochen WC-Notstand: Toiletten im Zwickauer Hauptbahnhof sind wieder offen

Noch vor Tagen war unklar, wie lange die beiden WCs geschlossen bleiben würden. Nun aber meldet die Deutsche Bahn: Die WC-Anlage ist repariert.

Plötzlich ging es dann doch recht schnell: Die öffentlichen Toiletten im Zwickauer Hauptbahnhof sind wieder offen. Dabei hatte die Deutsche Bahn Ende voriger Woche noch erklärt, man wisse nicht, bis wann die WCs wieder instand gesetzt werden können. Nun teilte eine DB-Sprecherin auf Anfrage mit: Die Anlage ist repariert. Weshalb das nun...