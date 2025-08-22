Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Nach zweieinhalb Wochen WC-Notstand: Toiletten im Zwickauer Hauptbahnhof sind wieder offen

Nun wieder zugänglich: WC im Zwickauer Hauptbahnhof.
Nun wieder zugänglich: WC im Zwickauer Hauptbahnhof. Bild: Jan-Dirk Franke
Nun wieder zugänglich: WC im Zwickauer Hauptbahnhof.
Nun wieder zugänglich: WC im Zwickauer Hauptbahnhof. Bild: Jan-Dirk Franke
Zwickau
Nach zweieinhalb Wochen WC-Notstand: Toiletten im Zwickauer Hauptbahnhof sind wieder offen
Redakteur
Von Jan-Dirk Franke
Noch vor Tagen war unklar, wie lange die beiden WCs geschlossen bleiben würden. Nun aber meldet die Deutsche Bahn: Die WC-Anlage ist repariert.

Plötzlich ging es dann doch recht schnell: Die öffentlichen Toiletten im Zwickauer Hauptbahnhof sind wieder offen. Dabei hatte die Deutsche Bahn Ende voriger Woche noch erklärt, man wisse nicht, bis wann die WCs wieder instand gesetzt werden können. Nun teilte eine DB-Sprecherin auf Anfrage mit: Die Anlage ist repariert. Weshalb das nun...
Das könnte Sie auch interessieren
17:53 Uhr
3 min.
Großeinsatz der Polizei in Plauen: Minderjährige Person soll „schwere staatsgefährdende Gewalttat“ vorbereitet haben
Update
Maskierte Polizisten sperrten die Moritzstraße in Plauen ab.
Die Polizei hat Montagfrüh Teile eines Wohngebietes sowie die B 92 in Plauen abgeriegelt. Inzwischen gibt es erste Erkenntnisse zu den Hintergründen des Einsatzes.
Jonas Patzwaldt und Claudia Bodenschatz
20:31 Uhr
2 min.
Verwechslung: Wontorra wünscht Kollegin schnelles Abhaken
Moderatorin Laura Wontorra.
Die Sky-Journalistin Katharina Kleinfeldt verwechselt nach der Partie einen Spieler, der zuvor sein Trikot getauscht hatte. TV-Moderatorin Laura Wontorra zeigt Verständnis.
Von Jan-Dirk Franke
2 min.
18.08.2025
2 min.
Fehlende Toiletten im Zwickauer Hauptbahnhof: Ein Armutszeugnis für die Deutsche Bahn
Meinung
Redakteur
Geschlossene Toilette auf dem Hauptbahnhof in Zwickau.
Der Glanz vergangener Zeiten ist längst verblasst im Bahnhofsgebäude. Dass es nun aber auch noch an grundlegenden Dingen fehlt, ist ein Zeichen von Ignoranz.
Jan-Dirk Franke
18.08.2025
4 min.
Toiletten am Zwickauer Hauptbahnhof defekt - Bahn rät: Nutzen Sie doch einfach Klos in wartenden Zügen
Bäckereimitarbeiterin Anke Keller vor einer der beiden öffentlichen Toiletten, die seit Anfang August zu sind.
Seit Wochen sind die öffentlichen Toiletten im Bahnhof geschlossen – zum Ärger von Reisenden und Verkaufspersonal. Die Deutsche Bahn hat keine schnelle Lösung, aber eine seltsam anmutende Empfehlung.
Jan-Dirk Franke
08:01 Uhr
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
20:29 Uhr
2 min.
BVB löst Vertrag mit freigestelltem Mislintat endgültig auf
Borussia Dortmund trennt sich wieder von seinem Kaderplaner Sven Mislintat.
Nach anhaltenden internen Querelen greift Borussia Dortmund durch. Der Kaderplaner muss den Verein verlassen. Nun ist der Vertrag mit Sven Mislintat endgültig aufgelöst worden.
Mehr Artikel