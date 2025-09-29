Nachsitzen mit Herrn Schröder in der Neuen Welt

Der studierte Deutschlehrer Johannes Schröder bezeichnet sich als „Beamter mit Frustrationshintergrund“. Wer oder was ihn dazu machte, verriet der Comedian am Sonntag vor ausverkauftem Haus.

„Grundschullehrer hätte ich nicht werden wollen. Ich komme nicht damit klar, wenn sich Schüler auf ihren Lehrer freuen.“ Dabei kann man sich durchaus vorstellen, dass sich Schüler jedweden Alters auf einen Pauker wie Herrn Schröder freuen. Dass dem so ist, hat er im Unterricht und bei Klassenfahrten am eigenen Leibe erfahren. Klar, es gibt...