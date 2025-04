Nacht der Musicals begeistert Publikum

In der Stadthalle in Zwickau haben Besucher bei der Nacht der Musicals am Montagabend in einer über zweistündigen Show Ausschnitte aus bekannten Musicals erleben können.

„Tanz der Vampire", „Mamma Mia", das „Phantom der Oper" oder auch „Elisabet"h - in der Stadthalle in Zwickau sind Musical-Fans am Montagabend voll auf ihre Kosten gekommen bei der Nacht der Musicals. Dort haben Stars der Originalproduktionen ausgewählte Solo-, Duett- und Ensemblenummern dargeboten und das Publikum mitgenommen auf...