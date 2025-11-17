Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Christian Silz trödelt seit der Wende. Bereits seit 1968 hat er Radios gesammelt.
Christian Silz trödelt seit der Wende. Bereits seit 1968 hat er Radios gesammelt. Bild: Ralf Wendland
Christian Silz trödelt seit der Wende. Bereits seit 1968 hat er Radios gesammelt.
Christian Silz trödelt seit der Wende. Bereits seit 1968 hat er Radios gesammelt. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Nachtflohmarkt in Zwickau: Gut behütet trödelt es sich besser
Von Ralf Wendland
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Einige der Händler beim Nachtflohmarkt in der Sparkassen-Arena in Zwickau haben sich beim Trödeln einen Hut aufgesetzt. Der Markt hat einen wahren Besucher-Ansturm erlebt.

Christian Silz trödelt seit der Wende und hat seit 1968 Radios gesammelt. Doch von den rund 70 Exemplaren sind nur noch wenige vorhanden. „Es fällt schon ziemlich schwer, sich von den Radios zu trennen“, gesteht der gebürtige Dresdener, der in Altenburg lebt: „Da sind auch Werte zwischen 285 bis 1200 Mark. Da hat man früher schon einige...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:41 Uhr
4 min.
Polizeieinsatz im Vogtland: War der Absturz eines Flugobjektes nur ein Kondensstreifen am Himmel?
Handelt es sich hier um einen Kondensstreifen, dessen vorderer Teil von der untergehenden Sonne angestrahlt wird? Der Vorgang hatte am Sonntag einen großen Polizeieinsatz im Vogtland ausgelöst.
Einsatzkräfte waren am Sonntag ins Obere Vogtland ausgerückt. Zeugen hatten einen Vorgang beobachtet, der auf ein Flugzeugunglück hindeutete. Vielleicht aber ist der Fall harmloser als gedacht.
Swen Uhlig und Florian Wißgott
Von Armin Käfer
3 min.
18:39 Uhr
3 min.
Leitartikel zum Rentenstreit: Warum noch länger warten mit der Rentenreform?
Meinung
Wie hoch soll das Rentenniveau ab 2031 sein? Der unionsinterne Streit darüber hat inzwischen die schwarz-rote Koalition erfasst.
Der Widerstand der Jungen Union wächst sich zum Koalitionsstreit aus: • SPD beharrt auf Rentenbeschlüssen der schwarz-roten Koalition - Kanzler Merz schlägt eine Kompromisslösung vor
Armin Käfer
18:37 Uhr
3 min.
Die Kessler-Zwillinge sind gestorben
Alice (l.) und Ellen Kessler wurden als Sängerinnen und Tänzerinnen international berühmt. (Archivbild)
Ellen und Alice Kessler standen auf den Bühnen der Welt, traten mit Stars wie Frank Sinatra auf. Jetzt sind die beiden Schwestern gemeinsam gestorben.
26.10.2025
3 min.
Sächsisch-Bayerisches Oktoberfest in Zwickau: Die schönsten Bilder vom 20. Fest
 10 Bilder
In der Sparkassen-Arena hatten zwei Abende lang Dirndl, Lederhosen und Wadenstrümpfe Hochkonjunktur. Aber warum hat das mit dem Bierfass nicht geklappt?
Ralf Wendland
15:20 Uhr
5 min.
Panne: Weihnachtsbaum im Erzgebirge endet als Feuerholz – doch es gibt ein kleines Happy End
 8 Bilder
Zu Beginn war alles gut: der Baum für den Altmarkt in Aue schwebt auf den Tieflader.
Eigentlich war in Aue alles vorbereitet, der Weihnachtbaum stand zum Fällen bereit. Doch dann kam es zu einer Schrecksekunde. Was am Montagmorgen schiefgelaufen ist und warum es am Nachmittag so etwas wie ein kleines Happy End gab.
Heike Mann
12.11.2025
3 min.
Kerstin Ott in Zwickau: Tickets gab’s zum Geburtstag
Ina Riedel (li.) und Tochter Anna Riedel haben das Konzert von Kerstin Ott live erlebt.
Ina Riedel erlebt Kerstin Ott erstmalig live – ein Geburtstagsgeschenk der Tochter, das ans Herz geht. Beim Konzert zu hören waren neue Songs und bekannte Hits.
Ralf Wendland
Mehr Artikel