Nachtflohmarkt in Zwickau: Liebhaberinnen von Puppen werden fündig

Zwickau
Zwei junge Frauen haben in der Sparkassen-Arena Puppen erstanden – ganz unterschiedlicher Art.
Beim Nachtflohmarkt in der Zwickauer Sparkassen-Arena haben am Samstag auch mehrere Puppen den Besitzer gewechselt. Lea Roith aus Langenbernsdorf sammelt Porzellan-Puppen. „Wir sind fündig geworden, was mich freut, denn es ist nicht einfach, solche Puppen zu bekommen“, sagte die 16-jährige strahlend: Nach Puppen ganz anderer Art hielt Sarah...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.