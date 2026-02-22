MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Lea Roith aus Langenbernsdorf sammelt Porzellan-Puppen.
Lea Roith aus Langenbernsdorf sammelt Porzellan-Puppen. Bild: Ralf Wendland
Sarah Drechsel beschäftigt sich mit „Monster-High-Puppen.
Sarah Drechsel beschäftigt sich mit „Monster-High-Puppen. Bild: Ralf Wendland
Lea Roith aus Langenbernsdorf sammelt Porzellan-Puppen.
Lea Roith aus Langenbernsdorf sammelt Porzellan-Puppen. Bild: Ralf Wendland
Sarah Drechsel beschäftigt sich mit „Monster-High-Puppen.
Sarah Drechsel beschäftigt sich mit „Monster-High-Puppen. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Nachtflohmarkt in Zwickau: Liebhaberinnen von Puppen werden fündig
Von Ralf Wendland
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwei junge Frauen haben in der Sparkassen-Arena Puppen erstanden – ganz unterschiedlicher Art.

Beim Nachtflohmarkt in der Zwickauer Sparkassen-Arena haben am Samstag auch mehrere Puppen den Besitzer gewechselt. Lea Roith aus Langenbernsdorf sammelt Porzellan-Puppen. „Wir sind fündig geworden, was mich freut, denn es ist nicht einfach, solche Puppen zu bekommen“, sagte die 16-jährige strahlend: Nach Puppen ganz anderer Art hielt Sarah...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.02.2026
5 min.
Nach Tumulten und Unterbrechung: Erzgebirge Aue verliert Derby gegen Energie Cottbus
Die Enttäuschung steht den Erzgebirgern nach der Heimniederlage gegen Energie Cottbus ins Gesicht geschrieben.
Der FC Erzgebirge hat das Ostderby gegen Energie Cottbus verloren. Für Aufregung sorgte eine Spielunterbrechung zu Beginn der zweiten Hälfte. Die „Freie Presse“ liefert die Geschichten zum Spiel.
Paul Steinbach
13.02.2026
3 min.
Café „Mon Chéri“ in Zwickau öffnet nach monatelanger Pause: Neustart mit arabischem Frühstück
Familie Alsamra freut sich darauf, die ersten Gäste mit arabischem Gebäck zu begrüßen (von links): Hadi, Jad, Khaldoun und Malak Alsamra.
Mehrere Monate war es dunkel und still im Café an der Hauptstraße 29. Damit soll es ab Samstagmorgen vorbei sein: Ein neuer Betreiber will dem „Mon Chéri“ mit arabischem Flair wieder Leben einhauchen. Beliebte Speisen soll es aber weiterhin geben.
Elsa Middeke
17.11.2025
3 min.
Nachtflohmarkt in Zwickau: Gut behütet trödelt es sich besser
Christian Silz trödelt seit der Wende. Bereits seit 1968 hat er Radios gesammelt.
Einige der Händler beim Nachtflohmarkt in der Sparkassen-Arena in Zwickau haben sich beim Trödeln einen Hut aufgesetzt. Der Markt hat einen wahren Besucher-Ansturm erlebt.
Ralf Wendland
22.02.2026
4 min.
Junge Vogtländerin erfüllt sich nach dem Studium einen großen Traum in Australien
Xavier Krüger und Curly Sue Kehrle wollen noch bis April in Australien bleiben. „Danach fliegen wir nochmal für zwei Wochen nach Vietnam“, erklärt Kehrle.
Seit fast einem Jahr tauscht die 23-Jährige ihren Alltag im Vogtland gegen Strände, Roadtrips und Gelegenheitsjobs in Australien. Gemeinsam mit ihrem Freund erkundet sie das Land auf eigene Faust.
Louise Wappler
23.02.2026
2 min.
Eingemeindung von Bad Brambach nach Bad Elster: Neue Infos zu den geplanten Bürgerentscheiden
Bad Elsters Bürgermeister Olaf Schlott (links) und Bad Brambachs Amtsverweser Torsten Schnurre.
Der Zeitplan für eine mögliche Eingemeindung von Bad Brambach nach Bad Elster in diesem Jahr ändert sich. Was die nächsten Schritte sind.
Ronny Hager
23.02.2026
3 min.
Schulabschlüsse in Mittelsachsen: Oberschulen und Gymnasien im Vergleich
Nicht nur die Zeugnisse spielen eine Rolle bei der Wahl der weiterführenden Schule.
Knapp 2480 Viertklässler in Mittelsachsen haben eine Bildungsempfehlung erhalten. Bei der Wahl der weiterführenden Schule spielen weitere Faktoren eine Rolle. Ein Kriterium könnte der Lernerfolg sein.
Jan Leißner
Mehr Artikel