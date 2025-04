Nachtschicht für die Feuerwehren: Erneut brennen Hecken im Zwickauer Stadtteil Marienthal - 35.000 Euro Schaden

In der Nacht zum Sonntag brannte es an mehreren Stellen im Stadtgebiet. Auch in Marienthal schlug der Feuerteufel wieder zu. Die Kripo ermittelt.

Der Feuerteufel in Zwickau-Marienthal hat wieder zugeschlagen. In der Nacht zum Sonntag mussten die Berufsfeuerwehr Zwickau und die Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr des Stadtteiles zweimal dorthin ausrücken. Gegen 3.20 Uhr standen eine Hecke und Mülltonnen an der Julius-Seifert-Straße/Ecke Jacobstraße in Flammen, sagt Ronny Dinger vom...