Nächste Baustelle in Zwickau: Neuer Asphalt für die Marienthaler Straße

Für mehr als eine Million Euro lässt Zwickau in diesem Jahr Straßen ausbessern. Unter anderem ist ab Mai die Marienthaler Straße dran.

Die Stadt Zwickau investiert in den Erhalt der Straßeninfrastruktur. Der Bau- und Verkehrsausschuss hat jetzt Vorhaben in Summe von knapp über einer Million Euro zugestimmt, die noch im Januar ausgeschrieben und im zweiten und dritten Quartal 2026 umgesetzt werden sollen. Geplant sind im Stadtgebiet Zwickau Fahrbahninstandsetzungsmaßnahmen in...