Nahverkehr in Zwickau: Fahrzeiten werden angepasst

Ab Mittwoch, 3. Januar, passen die Städtischen Verkehrsbetriebe Zwickau (SVZ) die Fahrzeiten der Linien 10, 12, 24 und 29 unter anderem im Schülerverkehr in den Früh- und Nachmittagsstunden leicht an. Damit reagiert das Unternehmen auf Kundenanliegen und Rückmeldungen des Fahrpersonals, heißt es in einer Pressemitteilung.