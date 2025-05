Nanu, eine Straßenbahnlinie 43? Diese Fragen haben Zwickauer Fahrgäste zur Großbaustelle

Der Umbau des Georgenplatzes wirbelt das System von Bus und Bahn gehörig durcheinander. Eindrücke vom Neumarkt, wo kaum noch etwas so läuft wie zuvor.

Renate Dreher hat es am Dienstag nicht einfach. Die Neuplanitzerin war am Vormittag im Klinikum und wollte über den Neumarkt zurück nach Hause. Das Krankenhaus wird derzeit mit Bussen statt mit der Straßenbahn angefahren, und am Neumarkt haben sich zahlreiche Abfahrtsorte geändert. Dass bei den Städtischen Verkehrsbetrieben Zwickau (SVZ)...