Natur trifft Kreativität: Kinder bauen Autos und Boote beim Eckersbacher Fest und machen Volkswagen Konkurrenz

Rund 30 Vereine präsentierten sich beim Stadtteilfest. Mehr als 100 Mitwirkende zeigten, wie stark die Gemeinschaft in Eckersbach ist. Was die Besucher aus der Vogelsiedlung besonders begeisterte.

Elektroautos hin oder her. Volkswagen hatte für einen Tag ernsthafte Konkurrenz. Beim Stadtteilfest in Eckersbach bauten junge Tüftler Fahrzeuge aus Naturmaterialien – ohne Elektroantrieb, Diesel oder Benzin. Umweltfreundlicher geht es kaum. Ein dicker Ast, auf die richtige Länge gesägt, diente als Karosserie. Vier gleich große Holzscheiben...