Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Natur trifft Kreativität: Kinder bauen Autos und Boote beim Eckersbacher Fest und machen Volkswagen Konkurrenz

Matteo Eismann und sein Ferrari. Randy Ponto (rechts) erklärte wie es geht. Der Vierjährige war mit seinen Großeltern Lutz Heinze und Kerstin Friedrich zum Stadtteilfest gekommen.
Matteo Eismann und sein Ferrari. Randy Ponto (rechts) erklärte wie es geht. Der Vierjährige war mit seinen Großeltern Lutz Heinze und Kerstin Friedrich zum Stadtteilfest gekommen. Bild: Ralf Wendland
Matteo Eismann und sein Ferrari. Randy Ponto (rechts) erklärte wie es geht. Der Vierjährige war mit seinen Großeltern Lutz Heinze und Kerstin Friedrich zum Stadtteilfest gekommen.
Matteo Eismann und sein Ferrari. Randy Ponto (rechts) erklärte wie es geht. Der Vierjährige war mit seinen Großeltern Lutz Heinze und Kerstin Friedrich zum Stadtteilfest gekommen. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Natur trifft Kreativität: Kinder bauen Autos und Boote beim Eckersbacher Fest und machen Volkswagen Konkurrenz
Von Frank Dörfelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Rund 30 Vereine präsentierten sich beim Stadtteilfest. Mehr als 100 Mitwirkende zeigten, wie stark die Gemeinschaft in Eckersbach ist. Was die Besucher aus der Vogelsiedlung besonders begeisterte.

Elektroautos hin oder her. Volkswagen hatte für einen Tag ernsthafte Konkurrenz. Beim Stadtteilfest in Eckersbach bauten junge Tüftler Fahrzeuge aus Naturmaterialien – ohne Elektroantrieb, Diesel oder Benzin. Umweltfreundlicher geht es kaum. Ein dicker Ast, auf die richtige Länge gesägt, diente als Karosserie. Vier gleich große Holzscheiben...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.08.2025
3 min.
Was selbst den Pfarrer überrascht hat: Mitmach-Aktion beim Zwickauer Stadtfest gibt Anlass zu Zuversicht
Pfarrer Gregor Giele zeigt auf seinem Smartphone, wie die digitale Aktion funktionierte.
Von Mädelsabend über Familie und Vereine bis zu liebevollen kleinen Alltagsgesten: Besucher des Stadtfests geben ihre Hoffnungszeichen preis. Selbst die Organisatoren zeigten sich verblüfft.
Thomas Croy
13:20 Uhr
5 min.
Niners Chemnitz klären wichtige Personalien: Trainer Rodrigo Pastore verlängert vorzeitig und der neue Kapitän steht fest
Erfolgreich und extrem beliebt bei den Ninersfans: Cheftrainer Rodrigo Pastore, hier bei der Teamvorstellung in diesem Sommer. Nun gab der Verein bekannt, dass der Argentinier vorzeitig verlängert hat.
Am Sonntag starten die Basketballer in die neue Saison. Kurz zuvor gibt es Rückenwind durch eine für manche sogar überraschende Nachricht. Dazu wurde auf neuem Weg ein Nachfolger für Jonas Richter gefunden.
Thomas Reibetanz
22.09.2025
4 min.
Selina Freitag aus dem Erzgebirge über Kreuzbandrisse: „Wenn sich nichts ändert, gehen uns bald die Springerinnen aus“
Für Eva Pinkelnig ist die Olympiasaison beendet, bevor sie begonnen hat. Selina Freitag (r.) übt Kritik.
Nach schweren Stürzen in der Sommer-Grand-Prix-Serie wackeln die neuen Anzugregeln bereits wieder.
Thomas Prenzel
13:19 Uhr
1 min.
Mikroskopisch klein: Plauener zeigt Faszinierendes aus Sand
Der Künstler stellt im Best-Western-Hotel Am Straßberger Tor in Plauen aus. Er zeigt Aquarelle und Pastelle mit Landschaften sowie Bilder aus Sand.
Sabine Schott
22.09.2025
3 min.
Temperatursturz in Sachsen: Kommt nach dem Schmuddelwetter der goldene Oktober?
Dürfen sich die Sachsen nun nach dem nass-kalten Wetter auf einen sonnigen Oktober freuen?
Eben noch Hitze, plötzlich Temperatursturz: Die neue Woche begann in Sachsen kühl. Ist Besserung in Sicht?
Patrick Hyslop
20.04.2025
5 min.
„So zeitig aufstehen, das macht man nicht jeden Tag“: Wer früh um 4 Uhr in den Zwickauer Dom geht
Die ersten Besucher vorm Zwickauer Dom: Doreen Bär aus Eckersbach (l.) mit Tochter Lia und Alejandra Molina aus Nicaragua.
Mitten in der Nacht füllt sich der Zwickauer Dom: Kerzenschein, Chorklänge und ein flammendes Kreuz sorgen für eine magische Atmosphäre. Wer dafür so früh aufsteht und warum – wir verraten es Ihnen.
Thomas Croy
Mehr Artikel