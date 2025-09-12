Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Agricola-Ecke wird eingeweiht - im Bild Wolfgang Prehl, stellvertretender Vereinsvorsitzender, Vereinschef Jörg Weller und Vereinsmitglied Christian Otto (v.li.). Bild: Ralf Wendland
Die Agricola-Ecke wird eingeweiht - im Bild Wolfgang Prehl, stellvertretender Vereinsvorsitzender, Vereinschef Jörg Weller und Vereinsmitglied Christian Otto (v.li.). Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Natur- und Heimatfreunde weihen Agricola-Ecke ein
Von Ralf Wendland
Zum Tag des offenen Denkmals haben Interessierte Gelegenheit, den Engländerstolln im Hohen Forst in Langenweißbach zu besichtigen und es wird die neue Agricola-Ecke eingeweiht.

Die Kirchberger Natur- und Heimatfreunde zeigen beim Tag des offenen Denkmals am Sonntag ihre neueste Errungenschaft, die 10 Uhr eingeweiht wird. Gemeint ist die neu gestaltete Agricola-Ecke, wo eine Haspel aufgestellt ist, also ein Bergbaufördergerät zur Betätigung von Zug- und Förderseilen.
