Natur- und Heimatfreunde weihen Agricola-Ecke ein

Zwickau
Zum Tag des offenen Denkmals haben Interessierte Gelegenheit, den Engländerstolln im Hohen Forst in Langenweißbach zu besichtigen und es wird die neue Agricola-Ecke eingeweiht.
Die Kirchberger Natur- und Heimatfreunde zeigen beim Tag des offenen Denkmals am Sonntag ihre neueste Errungenschaft, die 10 Uhr eingeweiht wird. Gemeint ist die neu gestaltete Agricola-Ecke, wo eine Haspel aufgestellt ist, also ein Bergbaufördergerät zur Betätigung von Zug- und Förderseilen.
