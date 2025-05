„Neid muss man sich erarbeiten“: So blicken Mitarbeiter auf den Start der VW-Fertigung in Zwickau vor 35 Jahren zurück

Am 21. Mai 1990 lief der erste VW vom Band, ein Polo. Hier erzählen fünf Beschäftigte, die damals schon dabei waren und bis heute im Werk arbeiten, über unsichere Zeiten und kurze Frühstückspausen.

Nicht die drei von der Tankstelle, sondern die fünf aus dem VW-Werk Zwickau: Heute arbeiten sie in unterschiedlichen Bereichen, aber vor 35 Jahren haben Holger Simon, Jörn Kaiser, Uwe Meier, Lutz Zimmer und Udo Friedrich Hand angelegt an den ersten Volkswagen, der in den damals neuen Sachsenring-Hallen in Mosel vom Band lief – am 21. Mai 1990....