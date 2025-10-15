Neubau zweier Möbelhäuser auf Zwickauer Eisenwerk-Gelände: Wie kommt das Projekt voran?

Zwickau
Fast ein Jahr ist es her, dass der Stadtrat dem Vorhaben grundsätzlich zugestimmt hat. Jetzt ist das Rathaus am Zug. Welche Fortschritte hat es in den vergangenen Monaten gegeben?
Das ehemalige Eisenwerk an der Leipziger Straße in Zwickau, auch unter dem Namen „Fackel“ bekannt, hat diese Woche erneut für Schlagzeilen gesorgt. Zwei illegal abgelagerte Müllhaufen fingen Feuer, vermutlich durch Brandstiftung. Viel mehr geschah auf dem Gelände in den vergangenen Monaten nicht – erst recht nichts in Richtung Bau eines...
