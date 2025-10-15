Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Neubau zweier Möbelhäuser auf Zwickauer Eisenwerk-Gelände: Wie kommt das Projekt voran?

Auf dem Gelände des ehemaligen Eisenwerkes in Zwickau sollen zwei Möbelhäuser entstehen.
Auf dem Gelände des ehemaligen Eisenwerkes in Zwickau sollen zwei Möbelhäuser entstehen. Bild: Ralf Wendland
Auf dem Gelände des ehemaligen Eisenwerkes in Zwickau sollen zwei Möbelhäuser entstehen.
Auf dem Gelände des ehemaligen Eisenwerkes in Zwickau sollen zwei Möbelhäuser entstehen. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Neubau zweier Möbelhäuser auf Zwickauer Eisenwerk-Gelände: Wie kommt das Projekt voran?
Von Frank Dörfelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Fast ein Jahr ist es her, dass der Stadtrat dem Vorhaben grundsätzlich zugestimmt hat. Jetzt ist das Rathaus am Zug. Welche Fortschritte hat es in den vergangenen Monaten gegeben?

Das ehemalige Eisenwerk an der Leipziger Straße in Zwickau, auch unter dem Namen „Fackel“ bekannt, hat diese Woche erneut für Schlagzeilen gesorgt. Zwei illegal abgelagerte Müllhaufen fingen Feuer, vermutlich durch Brandstiftung. Viel mehr geschah auf dem Gelände in den vergangenen Monaten nicht – erst recht nichts in Richtung Bau eines...
