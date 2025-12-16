Neue Asphaltdecke, altes Tempolimit – Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Brauereistraße in Zwickau bleibt

Zwickau
Weil die Fahrbahn noch nicht grundhaft erneuert wurde, hält die Stadt an Tempo 30 auf der Brauereistraße fest.
Die Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 bleibt auf der Brauereistraße in Zwickau zwischen Hüttenweg und dem Ortseingang Wilkau-Haßlau trotz der neuen Fahrbahndecke bestehen. Das erklärte Oberbürgermeisterin Constance Arndt (BfZ) auf eine Anfrage des Stadt- und Cainsdorfer Ortschaftsrates Sandy Busch (AfD). Der Dünnschichtbelag sei...
